El pleito mediático entre Vania Bludau y Mario Irivarren no tiene cuando acabar. El martes 17 de mayo, el integrante de “EGG” soltó una bomba en contra de su expareja y es que difundió unas conversaciones que demostrarían que la modelo lo agredió en más de una oportunidad.

Tras las acusaciones de la “Calavera coqueta”, llegaron las críticas en contra de Vania Bludau en redes sociales, pero ella no se quedó callada y respondió con todo a sus detractores.

“Si no me importó hablar de mi ex con el queme iba a casar, créeme que me importa cero alguien que no pintaba nada en mi vida o en mi futuro. Que aburrido”, respondió a una usuaria de Instagram.

Foto: (Instarándula)

Luego, Vania Bludau aseguró que Mario Irivarren sigue hablando de ella por “necesidad”.

“Uno aquí gozando en Miami y me vienen con esto. La que puede, puede, el que no sigue hablando para conseguir trabajo”, señaló.

Foto: (Instarándula)

