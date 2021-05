El conductor Rodrigo González sorprendió al revelar detalles de la relación que actualmente llevarían los conductores Gian Piero Díaz y Renzo Schuller.

Durante el programa “Amor y fuego”, Gigi Mitre expresó su deseo de que los exconductores de “Combate” se reconcilien, pero ‘Peluchín” indicó que “yo creo que eso va a ser imposible”.

De acuerdo al conductor, Gian Piero Díaz y Renzo Schuller habrían terminado su amistad: “¿Sabes qué pasa? Que no están peleados, sino que la amistad ha terminado, es más fuerte porque tú te amistas con una persona con la que has discutido”.

“Hay gente que ya no quieres que forme parte de tu vida, ya no quieres que te acompañe (...) si Gian Piero y Renzo han visto a lo largo del camino que no se trata de pelea, sí, el mal momento originó la pelea pero luego, puestos a pensar, piensan que mejor es dejar la amistad con lo que ya hubo y hay cosas que no se pueden rescatar, quizá es así”, agregó.

En ese sentido, Rodrigo González reveló que Gian Piero Díaz y Renzo Schuller habría pedido no coincidir en reuniones de trabajo.

“A mí me han contado incluso, Gigi, que como ellos manejan mismas marcas, mismos clientes o empresas que manejan diferentes marcas, que incluso ellos piden no juntarse, o sea, ‘si va a venir Gian Piero a la reunión a las 5, a mí cítame a las 7:30, no quiero cruzarme con él’ y viceversa. Entonces, que la gente que trabaja con ellos ya sabe que es así como un divorcio”, explicó Rodrigo González.

Sin embargo, Gigi Mitre no pierde la fe de verlos reconciliados: “Yo hago votos porque en algún momento vuelvan, no sé si ser como antes, pero mejorcito. Yo los quiero mucho a los dos”.

