La empresaria Alejandra Baigorria celebró su primer aniversario con Said Palao y le dedicó un extenso mensaje en las redes sociales. Sin embargo, la respuesta del chico reality sorprendió a Rodrigo González y Gigi Mitre.

Durante el programa Amor y fuego, Rodrigo González se burló del mensaje de Alejandra Baigorria, en el cual aseguró que Said Palao llegó a su vida “en el momento preciso” aunque ella “no lo estaba buscando”.

“¿Cuál no lo estabas buscando si todo el tiempo estás buscando novio? Todo el tiempo quieres emparejarte, pareces ahí desesperadita que los espantas (...) se notaba que lo estabas buscando, precisamente”, dijo ‘Peluchín’.

El conductor también se burló luego que Alejandra Baigorria expresó su deseo de formar una familia con Said Palao: “Me veo contigo, me alucino mi familia, el perro, la familia completa, la casa en el campo, sé que seremos la familia que siempre soñamos. (¿Qué respondió él?) Se vienen más momentos lindos a tu lado, mi amor”.

“Casi que le pone ok y una mano arriba”, dijo Gigi Mitre. “De repente le escribió más después, se arrepintió Said y siguió escribiendo, sino que no tenemos el posteo, no creo, ah, de verdad que ni el Pato Parodi se atrevió a tanto con Luciana”, agregó la conductora.

Rodrigo González aseguró que la respuesta de Said Palao fue muy fría para el mensaje de amor de Alejandra Baigorria: “Sueltame esos hielos, cuánta frialdad, nunca vi algo parecido, nunca vi algo igual en mi vida””.

Fuente: Willax Televisión

VIDEO RECOMENDADO

Hija de Melissa Paredes ingresa a set de Mujeres al Mando

TE PUEDE INTERESAR