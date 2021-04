¡Fuertes declaraciones! Rodrigo González no dudó en pronunciarse, fiel a su estilo, sobre Aneth Acosta, la blogger que no consiguió una curul en el Congreso en estas Elecciones 2021.

“No todo está perdido. Te tengo una buena noticia. La españolísima no entró al Congreso. Para que veas que no todos los votantes somos pocos pensantes”, comenzó diciendo el conductor.

Y es que en el informe emitido por el programa “Amor y Fuego”, la candidata por el partido Acción Popular, comentó que pese a haber obtenido 1275 votos, lo cual no le alcanza para ingresar al Congreso, se siente muy contenta por todo aquello que ha logrado.

“No solamente estoy golpeada yo, sino todo el partido, y creo que al final a mi sí me ha dado los resultados que esperaba. Mis votos son muy poquitos para ingresar. Si ellos se sienten a gusto celebrando mi derrota, eso ya es cuestión personal. Y creo que para ser la primera vez que postulo, he hecho un campañón. A mi nadie me puede decir improvisada porque llevo más de 25 años de afiliada a un partido y haciendo trabajos ahí”, expresó.

En ese sentido, el popular ‘Peluchín’ manifestó que los ciudadanos seguro no habrían votado por Aneth ya que buscan lo mejor para el Perú.

“Ahora que no ingresé vuelvo a hablar como española porque lo de peruana era solo para que voten por mi. Una miseria, poca cosa, ni su madre votó por ella, ni sus amigos, ni allegados”, agregó.

“Nadie dice que tenemos algo en contra de ti, solo queremos lo mejor para el país... Y visto lo visto con tu perfil, haciéndonos gracia con tu manera de ser en la farándula lorcha, con tus rarezas y complejitos... Tú no lo eres ¿A quién influenciaste? Si nadie votó por ti”, finalizó.

