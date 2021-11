¡Fiel a su estilo! Rodrigo González y Gigi Mitre utilizaron unos minutos de su programa “Amor y Fuego”, para comentar un cambio que habría tenido Vania Bludau tras vivir varios años en Miami, Estados Unidos.

El primero al percatarse de este detalle fue el popular ‘Peluchín’, quién se encontraba comentando el negocio de la exchica reality, pero le habría parecido extraña la pronunciación del español que tendría, como si se tratara de una extranjera.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que Gigi Mitre, compañera del conductor de Willax TV, también se animó a imitar algunas palabras que tuvo la pareja de Mario Irivarren, a quien recordaron que en Miami se habla el español y que sería “ilógico” que se haya olvidado de su idioma natal.

“Gigi otra cosa no... Me parece que ella está hablando como un poquito así, como está ‘orvidando el español, don’t forget wording in spanish’”, comenzó diciendo González.

“Vania, está bien que vivas en Miami, pero en Miami ‘toros’ hablan español. ¿Por qué ella habla así?”, agregó en tono sarcástico.

