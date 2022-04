Los conductores Rodrigo González y Gigi Mitre se mostraron afectados por la noticia que Cristiano Ronaldo anunció este lunes 18 de abril sobre el fallecimiento de su hijo recién nacido, fruto de su relación con la modelo española Georgina Rodríguez.

“Qué fuerte, imagínate, la ilusión de esperar a sus mellicitos y al final, lamentablemente, falleció el hombrecito”, dijo la conductora de televisión.

“Esa dicotomía, como que es el día más feliz y a la vez el más triste, porque tu hija ha venido, pero estabas esperando a dos”, comentó Rodrigo González. Y es que, de los mellizos, la niña logró sobrevivir.

“Hay que dejarlo todo en manos de Dios”, añadió el popular ‘Peluchín’, quien aseguró que la muerte de un hijo nunca se supera.

“Es el tiempo el único que ayuda a sobreponerse porque hay cosas que nunca se superan, simplemente que uno tiene la fortaleza para ayudar a sobrellevarlo que no es lo mismo que acostumbrarse, porque mucha gente dice ‘no, ya con el tiempo se te pasa’, no, no se te pasa, encuentras las respuestas y la fortaleza y la enseñanza para saber sobrevivir y salir adelante, pero esas son cosas de las que uno no se repone”, manifestó.

“Lo que están pasando, en realidad, es muy triste”, añadió muy conmovido.

Rodrigo González afectado por noticia de CR7

Fuente: Willax Televisión

TE PUEDE INTERESAR