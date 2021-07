Rodrigo González “Peluchín” sorprendió en “Amor y Fuego” mientras hablaba sobre Paula Manzanal e Ignacio Baladán y analizaran la posibilidad de que la modelo esté despechada luego de que el guerrero no la oficializara.

Rodrigo González “Peluchín” confesó tener exparejas despechadas. Pero no solo eso, sino también amigos despechados, aunque no quiso revelar de quién o quiénes hablaba.

“Pero no hay nada que tener un despechado atrás”, dijo Rodrigo González en su programa “Amor y Fuego”, preguntándole a Gigi Mitre si tuvo en su vida algún “despechado”.

Ante la negación de su compañera, Rodrigo González “Peluchín” dijo que él sí ha sido víctima de los “despechado”.

“Yo sí he sido víctima de un despechado, es terrible. Y amigos despechados también tengo. Tengo ex despechados, tengo amigos despechados y es peor. No sabes lo que es, pero yo me divierto”, aseguró lanzando una carcajada.

Tras sorprender con confesión, Rodrigo González dijo: “yo me divierto”

