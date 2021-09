Los conductores del programa ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González y Gigi Mitre, expresaron su indignación por las imágenes que difundió Andrea San Martín en sus redes sociales, donde muestra a su novio Sebastián Lizarzaburu bañando a Lara de 3 años de edad, hija de su expareja Juan Víctor Sánchez.

Como se recuerda, Juan Víctor arremetió contra Andrea y Sebastián por - según él - exponer a la pequeña y afectar “su integridad física y mental”.

Por ello, el popular ‘Peluchín’ le dio la razón a la expareja de Andrea: “La hija no es solamente tuya, hay comportamientos que no se pueden aceptar. Yo como padre, veo que el novio de la mamá de mi hijo tiene esos comportamientos, no me gustaría nada”.

Gigi, por su parte, expresó toda su indignación contra Andrea San Martín y su actual novio, Sebastián Lizarzaburu.

“Me parece desatinado (esas imágenes) Yo no veo nada de malo que Sebastián departa con la hija de Juan Víctor, pero ya para colmo ¿bañándola? y encima la graba y la sube a redes. Si uno quiere que tu hija sea público, es decisión de los dos padres (...) ¿Subir en redes cómo bañan a una bebé? Lo del baño me pareció exagerado, qué le pasa a Andrea y Sebastián? No le veo ni gracioso, ni tierno”, comentó.

“Uno que no es el padre, (viendo) a un hombre ‘X’ bañando a una bebé, es rarísimo, no estoy de acuerdo. Yo pondría el grito en el cielo para que dejen de jorobar con mi hija”, sentenció.

Finalmente, Rodrigo considero que hay muchos padres influencers en Perú que “explotan a sus hijos” en redes sociales.

“Cuando hay menor involucrados, hay que tener cuidado porque hay cada degenerado, cada desadaptado”.

Rodrigo González y Gigi Mitre | VIDEO: Willax televisión

