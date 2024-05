Rodrigo González y Gigi Mitre arremetieron contra Cathy Sáenz, productora de ‘No Somos Tv’ y colaboradora de Ricardo Mendoza y Jorge Luna, de ‘Hablando Huevadas’.

El último viernes en ‘Amor y Fuego’, difundieron una nota de una supuesta denuncia a los humoristas contra ‘Peluchín’ por presuntamente haber metido cámaras espía a sus shows.

“ Me parece patético que la perdedora, la loser de la Mamacha, como no triunfa en ningún lado, lo único que quiere es chupar sangre de donde pueda, porque aunque les guste o no, estos chicos tienen cierto talento, ellos no tienen talento con los excesos, pero tienen un humor rápido ”, manifestó Gigi Mitre.

Tras ello, el conductor de TV comparó a Ricardo Mendoza y Cathy Sáenz.

“ Se pega para chapar la luz, como la Mamacha que no ha brillado nunca... Ella hundió Combate, salió del aire cuando ella asumió la producción general y con la gente de EEG, por su insoportable forma de ser. Con todos se ha peleado, Peter (Fajardo) no la quiere ni ver, en América no la volvieron a contratar, fracasó en Latina, en todo ”, sostuvo.

Además, ambos presentadores consideraron adecuado que Mendoza y Sáenz trabajen juntos.

“ Está bien que trabaje ahí, ese grupo se merece. Ella como sea quiere meterse para resaltar y chuparle la luz con la que no nació ”, manifestaron.

Por otro lado, ‘Peluchín’ recordó la denuncia que le hizo la conocida ‘Mamacha’ años atrás.

“ A ella que le encanta el humor negro, cuando se le dijo ‘chusca’ se puso como una loca, se fue a denunciar y me llamó misógino. “Cuando le dicen ‘virus troyano’ porque caga todos los programas, cuando le dicen que a todos los guerreros se los pasaba en fila, ahí sí le parece divertidísimo ”, sentenció.

