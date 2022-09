Christian Domínguez se encuentra hace algunos días en el ojo de la tormenta pública, luego de las polémicas declaraciones que dio Rafael Fernández sobre unos presuntos celos que habría sentido del cumbiambero y su aún esposa, Karla Tarazona.

Y es que frente a ello, Rodrigo González no dudó en arremeter contra el cantante por no haber querido declarar para el programa “Amor y Fuego”.

“Y el otro calladito, (deja) que Pamela (Franco) se despache para que no piensen que estuvo ahí. Ha dicho que no nos hablará, pero estuvo atento a todo lo que ella decía”, comenzó diciendo el presentador.

En ese sentido, el popular ‘Peluchín’ no dudó en mandarle a su chiquita por no querer hablar a las cámaras de su espacio televisivo. “¿Tú crees que Christian no va a hablar? Espérate que sea Navidad, que lance su panetón o abra un nuevo chifa, lo vas a ver bien sentado acá”, señaló.

