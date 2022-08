Carlos Cacho se presentó este 18 de agosto en ‘América HOY ’y salió en defensa de su amiga Alondra García Miró, quien hace poco terminó su relación con el futbolista Paolo Guerrero.

El maquillador soltó una bomba y comentó cuánto duró la nueva relación del ‘Depredador’ con la brasileña Ana Paula Consorte . Como se sabe, el peruano y la bailarina dejaron de seguirse en redes sociales, luego de mostrarse juntos públicamente en una fotografía.

“Ya no se siguen ninguno de los dos. Duró 24 horas eso (...) es que no hubo una relación. Yo nunca la conocí, yo recién me enteré ayer (de Ana Paula)”, comentó el estilista este jueves 18 de agosto.

Además, comparó la belleza de Alondra con la de Ana Paula: “De lejos, Alondra es mucho más linda, se viste mucho mejor, le voy al 200% a Alondra. Ella tiene luz, es muy simpática y tiene mucha categoría . Tiene un rostro bello, dos ojos del color del mediterráneo”.

