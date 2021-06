Romina Gachoy, la actual pareja de Jean Paul Santamaría, se animó a tener una cuenta en la plataforma Onlyfans, donde publica contenido erótico y exclusivamente para adultos.

En su cuenta de Instagram, la modelo uruguaya hizo el anuncio y convocó a sus fans a unirse a su comunidad. Recordemos que otras artistas de la farándula, como Xoana Gonzalez y Leslie Shaw, se lucen semidesnudos en OnlyFans para tener ingresos durante la pandemia, donde los eventos y reuniones sociales aún no están permitido.

La decisión de Romina Gachoy fue respaldada por el padre de su hijo, Jean Paul Santamaría, con un contundente mensaje en Instagram.

“¡Hace rato era! La mujer más hermosa de la galaxia tiene que estar en todas las redes y plataformas del mundo. Es más, no sé que esperan las grandes potencias del mundo que no te hacen un monumento. ¡Maravilla del mundo! Te amo”, escribió el ex de Angie Jibaja.

Como se recuerda, Romina y Jean Paul crían a los dos hijos de Angie Jibaja - Gia y Janko - luego de que en marzo del 2021 la ‘chica de los tatuajes’ perdiera la custodia.

VIDEO RECOMENDADO

Mario Irivarren sufre lesión en competencia

Pero minimiza problema.

TE PUEDE INTERESAR