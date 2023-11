Romina Gachoy estuvo como invitada en el programa de Magaly Medina, donde se refirió al proceso de reconciliación que viene llevando con Jean Paul Santa María. Y es que la modelo se mostró bastante reacia al se consultada sobre si retomará su relación con el cantante.

“Te vemos que estás un poco, no sé si no con mucho ánimo de seguir dándole oportunidades a Jean Paul, nos has comentado que la terapia que están llevando está a punto de terminar”, comenzó diciendo la presentadora de ATV.

En ese sentido, la uruguaya confesó que le incomoda que su expareja y padre de su hija asegure frente al público que ambos se encuentran bien.

“A mí lo que me molesta es el hecho de que exponga como que todo está bien, porque en realidad no, todavía no está todo bien. Lo mismo que hizo cuando me presenté en un programa y me mandó un audio muy bonito, con palabras muy bonitas, pero yo sentía que de alguna manera me comprometía y generaba un concepto de que está todo muy bien”, expresó Romina bastante incómoda.

