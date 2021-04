Romina Gachoy, esposa de Jean Paul Santamaria, quiera llevar la fiesta en paz con Angie Jibaja luego de que la modelo y actriz asegurara que sus hijos están en peligro al vivir con ellos.

La emprendedora Romina Gachoy aseguró que al crecer y tener hijos, uno deja atrás las riñas y prefiere enfocarse en hacer todo lo posible para mantener a los pequeños.

“Yo creo que en la vida pasa eso, pasas por momentos que no te lo esperabas, que no son bonita, no son gratas, pero depende mucho que cuando hay hijos, es una gran motivación para que puedas manejas las cosas con madurez y puedas salir adelante pese a que las cosas están difíciles”, respondió Romina Gachoy.

Seguidamente agregó: “Cuando algo no es justo, hay que simplemente dejarlo ahí y seguir adelante”.

Por su parte, Jean Paul Santamaria dejó en claro que solo quiere vivir en paz tras la acusación de Angie Jibaja. “Nosotros hemos aprendido eso, a estar enfocado en nuestras cosas, en nuestro amor, en nuestro hogar, en salir adelante”.

