¡Demasiado feliz! Así se siente Rosángela Espinoza luego de conocer en persona a Angelina Jolie durante su viaje a Venecia, en Italia. La chica reality compartió el inesperado encuentro en su Instagram.

Según la ‘Chica selfie’, no se dio cuenta que tenía a la destacada actriz frente a ella. Sin embargo, diversos fotógrafos y su acompañante Blanca le confirmaron que la mujer a su lado era la recordada ‘Maléfica’.

“Es muy sencilla. Si la ves en la calle, de seguro no te vas a dar cuenta porque va bien tapada para que no la reconozcan. Ella estaba enfrente de mis ojos y me acerqué como loca”, contó la participante de “Esto es guerra” a través de Instagram.

En un video publicado por Rosángela, se puede escuchar a la influencer muy emocionada tratando de obtener un saludo de Angelina Jolie. “Angelina, ¡no puede ser! Fan from Perú”.

Por último, la popular modelo agregó que conocer a la artista ganadora del Óscar fue un sueño hecho realidad.