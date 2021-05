La modelo Rosángela Espinoza fue entrevistada por Nicola Porcella, en el estreno de su programa “El Show de los Sábados”, el cual se transmite por Youtube. La popular ‘chica selfie’ se pronunció por su abrupta salida de ‘Esto es guerra’ tras ser suspendida de forma indefinida del reality.

Nicola le preguntó por el video que transmitió en vivo en su cuenta de Instagram, donde aparece llorando y afirmando que el programa no le dio la oportunidad de disculparse por la actitud que tomó al negarse ser parte de los guerreros.

“¿Tú ya no eres chica reality?”, le preguntó Nicola, a lo que ella respondió: “ahora soy una influencer de viajes, Travel Influencer, ahora tengo que aprender inglés, me quedé en nivel intermedio”.

“Para poder hablar con el gringo (...) ya no quiero saber nada de peruanos, he tenido mala experiencia”, agregó a modo de broma.

La empresaria aseguró que ya no quiere saber nada de realitys, ni siquiera así le propongan entrar a “Esto es Guerra” Televisa.

“Ya tenia varias cosas acumuladas, llega un momento en que no aguantas más y boom sale todo (...) No quiero saber nada de Esto Es Guerra, no quiero andar moreteada, quiero usar mis uñas más tiempo”, sostuvo.

Rosángela Espinoza llora y hace mea culpa

Rosángela aprovechó para reconocer que tiene un carácter caprichoso, pero sabe que aprenderá de sus errores.

“A mí no me dieron la oportunidad de pedir disculpas al tribunal. Yo estuve para atrás, me pusieron al final para que me digan eso (que estaba suspendida), me sentí super mal. ¿Piensan que soy un robot? No, está mal, me sentí mal, en la vida imaginé que iba a suceder algo así”, señaló Rosángela Espinoza visiblemente acongojada.

“Hay que dejar el pasado allí y vivir el presente, pero de todas maneras afecta. Yo estoy tranquila hoy día. Si me llaman los de ‘Esto es guerra’, porque es una suspensión indefinida, lo siento muchísimo, pero es hora de tomar otro camino. Siempre estaré muy agradecida por la oportunidad. Así que no digan que voy a regresar el lunes, en una semana o un mes. Por algo pasan las cosas”, señaló entre lágrimas.

