La “chica selfie” Rosángela Espinoza se pronunció sobre su posible regreso a “Esto es guerra” por el décimo aniversario del reality. La modelo utilizó sus redes sociales y aseguro que está vetada del programa.

Como se sabe, la popular “Rous” fue eliminada del programa a mediados del 2021. Luego de ello, la influencer amenazó con contar los trapitos sucios del reality.

“El burro hablando de orejas, ya no te acuerdas. Sigo vetada por romper las reglas. Ustedes se preguntarán: ¿cuáles? ¿acaso las reglas que tienen no son iguales para todos? ¿de qué estamos hablando?”, escribió en sus historias de Instagram.

“No está difícil entrar al canal, más bien esta difícil que me tengan nuevamente. ¿Si traicioné al programa?, no, fue al revés. Me eliminaron injustamente”, agregó muy furiosa.

Rosángela Espinoza basurea a Jazmín Pinedo

La modelo también descargó toda su artillería contra la ‘chinita’ Jazmín Pinedo y su breve tiempo como conductora de Esto es guerra.

“Todos los éxitos y que el rating sea bang con los jales que lleven. Los 4. Cierro con eso. No pongan a la china como conductora. No la quieren”, se burló.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO