La modelo Rosángela Espinoza no apareció en “Esto es guerra” este viernes 6 de agosto tras la controversia que hubo por su viaje a Europa.

La ‘chica selfie’ lamentó haber faltado 3 días al reality por quedarse en Europa: “Primero pido disculpas, no fue mi intención generar tremenda discusión en el programa, polémica”.

“Yo he venido con todas las mejores vibras después de un viaje grandioso donde he cumplido muchos sueños, yo lo único que quiero decir a la producción es que estoy muy agradecida por la gran oportunidad que me han brindado desde el primer día en el programa y esto no lo voy a desaprovechar y va a ser la última vez que va a suceder algo así”, prometió.

Entre lágrimas, Rosángela Espinoza admitió que no se siente bien con lo ocurrido: “Yo disfruto mucho mi trabajo, amo mucho mi trabajo, de verdad que no me siento bien ahorita”.

Asimismo, la ‘chica selfie’ explicó lo importante que es su trabajo en “Esto es guerra”: “Gracias al trabajo que tengo puedo apoyar a mi familia, he podido pagar la carrera, yo no soy una persona de lujos, al contrario, he ahorrado mucho para el viaje que he tenido”.

Fuente: América Televisión

