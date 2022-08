La modelo Rosángela Espinoza se mostró indignada frente a la difusión de la falsa noticia de la supuesta muerte de su madre, Blanca. Mediante sus redes sociales, la chica reality desmintió el hecho y mostró su malestar.

A través de sus stories en su cuenta oficial de Instagram, Rosángela Espinoza compartió una captura de la falsa noticia, donde aparece una fotografía suya llorando al lado de una en la que aparece con su progenitora.

“No entiendo porque hacen esto. ¡Es indignante!”, escribió la popular ‘Chica selfie’ junto a su publicación, desmintiendo que haya sucedido algo con su madre.

Rosángela Espinoza desmintió con este mensaje la supuesta muerte de su madre. (Foto: Instagram)

Hace algunos días, la integrante de “Esto es guerra” recurrió a sus redes sociales para compartir un video donde denunciaba que su auto sufrió algunos rayones de parte de personas desconocidas.

“Muchos me están preguntando por lo que pasó con mi carro, aún no se sabe quien ha sido. Solamente he tenido una hora de visualización... Voy a encontrar a esa persona porque eso es maltrato, yo no me meto con nadie, estoy en mi mundo y no hago daño a nadie. Hay mucha envidia, hay que cuidarse muchísimo”, manifestó en un video.

VIDEO RECOMENDADO

Rosángela Espinoza discute con Rafael Cardozo en EEG

Rosángela Espinoza discute con Rafael Cardozo en EEG