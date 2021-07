La modelo Rosángela Espinoza no deja de impresionar a sus seguidores al compartir imágenes de su viaje por Europa. Y tras conocer París, en Francia, la ‘chica selfie’ viajó a Italia.

A través de Instagram, Rosángela Espinoza se mostró emocionada al llegar a ese país. La modelo explicó que inicialmente no tenía planeado viajar a Italia, pero luego se animó.

“Ya me encuentro en Italia por primera vez, la verdad es que me animé a última hora, dije quiero conocer Italia porque yo sé que no voy a tener estos días de vacaciones como los he tenido. Yo sé que voy a regresar y voy a visitar tranquilamente”, expresó.

La participante de “Esto es guerra” inmediatamente visitó la torre inclinada de Pisa: “Es impresionante. Solo quiero observarla primero ya después todas las fotos”.

Rosángela Espinoza contó que pronto visitará Venecia.

Fuente: Instagram Rosángela Espinoza

