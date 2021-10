La modelo Rosángela Espinoza ha generado tremenda controversia luego de su eliminación de “Esto es guerra”. Esta vez, la chica selfie contó que se negó a seguir grabando ‘La academia’ porque no recibe un pago extra.

“Para los que me preguntan si seguiré grabando esa serie”, anunció Rosángela Espinoza en sus historias de Instagram, donde explicó que luego de su eliminación, le pidieron que siga grabando.

“Ayer querían que me quede para grabar la secuencia que me tocaba”, contó Rosángela Espinoza. Sin embargo, ella se negó a hacerlo: “Disculpa, si ya estoy eliminada”, les respondió.

“Pero si me pagas por mi trabajo grabo esa secuencia que falta y me quedo”, habría dicho Rosángela Espinoza a la producción de “Esto es guerra” para completar sus escenas en ‘La academia’.

Y es que según Rosángela Espinoza, ninguno de los participantes recibe un pago por grabar ‘La academia’: “Para eso no pagan nada extra a nadie, en fin, no me quedé”.

Foto: Instagram Rosángela Espinoza

