Rosario Sasieta se animó a comentar sobre el escándalo que viene viviendo Sofía Franco tras ser denuncia por su esposo Álvaro Paz de la Barra. Y es que la abogada asegura que la conductora siente temor hacia el alcalde, y que éste habría utilizado recursos del Estado para su beneficio personal.

“La violencia familiar no es un tema que aparece en dos meses. Esta violencia ha ido dando algunos síntomas. Yo veo que realmente no es de ahora. En esa relación, que evidentemente es tóxica, hay asimetría de poder porque él es acalde, pero no solamente alcalde, sino presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE)”, comenzó diciendo.

“Esto realmente hace que ella tenga un temor reverencial, un temor a que él no solamente la elimine de su vida, sino que la aniquile (...) Este hombre ha armado todo y ha sembrado evidencia. Él dice: ‘Yo me sentí amenazado’. ¿Y entonces un amenazado llama por teléfono y llegan 8 o 10 efectivos?”, agregó.

En ese sentido, la abogada señala que el alcalde de La Molina puede ser acusado por el delito de utilizar los recursos del Estado para su beneficio personal y familiar.

“Realmente me pregunto qué tipo de esposo, cuando ocurre este tipo de actitudes, manda a grabar. Él ha utilizado recursos del Estado, ha utilizado a su chofer, ha utilizado un vehículo para fines personales. Ya será el abogado quien defina. Ha tenido una actitud personal perversa al haber utilizado los recursos del Estado”, expresó indignada.

Yo podría decir que estaríamos frente a una persona que ha sembrado evidencia, ¿con qué interés? Ese es el objetivo. Yo que soy abogada de familia, este es el objetivo clarísimo, dejarla sin su hijo”, finalizó diciendo a Trome.

TE PUEDE INTERESAR