Amhed Ali González, el ícono del reparto en Cuba más conocido como Rowell Urban, se está ganando un gran sitio en el ambiente musical en Perú gracias a sus exitosos temas, a su pegajoso ritmo es que viene dando la hora en diversas emisoras radiales, ahora con su reciente canción “Me resbala’.

Después de sus éxitos ‘Como una flor’, ‘Querida’ ahora Rowell llega con ‘Me resbala’ una nueva versión para la cual tiene como invitados a Rubén & Gaby cantantes de Manolito Simonet y su trabuco, una canción que se ha convertido en el challengue de moda en las redes sociales, y es que nadie se resiste a ritmo de ‘Me resbala’.

“Me resbala’ sí que está gustando a muchos por el ritmo, pero también que es lo que traigo yo con mi nuevo tema, que se ha convertido en el challengue favorito por la letra. Cuantos ha pasado que hay gente que te crítica, te da duro y es para ellos que está dedicada esta canción, para que sepan que hablen lo que hablen, o digan, nos resbala, es así como yo sigo en pie y firme”, expresó Rowell Urban.

Asimismo, Rowell Urban comentó sobre la gran pegada que tiene la música de reparto en Perú, “he escuchado a algunos exponentes y la verdad que me agradan mucho, los aplaudo. Sé que algunas personas han querido echar abajo nuestro género, pero no han podido y yo he venido desde Cuba a defender nuestra música, a demostrar que en reparto está en creciente, que no hay género con el sabor y picardia que tiene el reparto”.

Rowell Urban se encuentra en Perú realizando una serie de presentaciones y el próximo 10 de noviembre se parte del ‘Festival de reparto 3′ en el Centro de Convenciones Cocos de Lince junto a grandes exponentes del reparto como Jp el chamaco, Mawell entre otros, un gran festival donde ‘El ícono del reparto cubano’ interpretará sus mejores éxitos como ‘Me resbala’.

