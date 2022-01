Said Palao regresó al Perú tras el viaje de ensueño que tuvo con su novia Alejandra Baigorria, en un lujoso crucero en las Bahamas y a Aruba. Y es que el chico reality no podía ausentarse de la fiesta de cumpleaños número 6 de su hija Caetana.

En varias historias de Instagram, el exintegrante de ‘Esto Es Guerra’ publicó una emotiva foto del reencuentro con su pequeña. La fiesta infantil fue organizada por la expareja de Said, Aleska Zambrano Loret De Mola, con quien ha tenido varias discrepancias en el último año.

El popular ‘Samurai’ grabó varios momentos de la celebración, donde la menor fue la protagonista.

Said Palao y su hija

Said Palao y su hija | FOTO @saidpalao_fit

Said Palao en el cumpleaños de su hija

Cabe indicar que en el 2021, cuando la hija de Said Palao cumplió 5 años, él fue el gran ausente, recibiendo miles de críticas de sus seguidores. “Nunca nadie está muy ocupado todo el tiempo... Sólo depende en qué número estás en su lista de prioridades”, fue el mensaje que compartió Aleska en ese entonces, a modo de indirecta para Said.

Quién es Aleska Zambrano

Aleska Zambrano es la madre de la hija de Said Palao. Ambos han tenido varias diferencias, sobre todo desde que nació su hija.

El año pasado, ella declaró en exclusiva para el programa “Amor y Fuego”, donde confesó que exigía a Said Palao un incremento en la pensión de alimentos para su hija, y que el chico reality se habría negado completamente porque “no tiene dinero”.

“Yo no tengo ningún problema con que Caetana comparta con Alejandra, eso en algún momento iba a suceder, solo que pienso que han evadido etapas y saltado momentos. Ella la conoce incluso antes de que sea su enamorada...”, comenzó diciendo.

¿Macarena Vélez se metió en la relación de Aleska con Said?

Gigi Mitre le consultó a Aleska sobre si Macarena Vélez se habría metido en el pasado entre la relación que mantuvo ella con Said. “Yo nunca tuve ninguna relación con ella, mi hija tampoco se acuerda de ella, ni nada. Demás hablar de esa persona. No, no sé... Ya se borró de nuestra memoria. Eso es un tema que ya no viene al caso”, dejó entrever.

