En pocas semanas se dará inicio a la nueva temporada de “Esto es guerra” y, como cada año, muchos se preguntan qué competidores seguirán y quiénes serán los nuevos jales. Por su parte, Said Palao y Alejandra Baigorria se alejarían del reality de competencias este 2022.

Este 5 de enero, Said Palao confirmó que tiene otros proyectos. El popular ‘Samurai’ pasará varios meses viajando por Miami y Europa debido a las competencias de judo en las que representará al Perú: “ProTV no se reporta y no voy a estar esperando”, dijo en América Espectáculos.

“Uno tiene que hacer sus planes, su plan de acción, uno no hay que esperar que tampoco te llamen a último momento, uno también tiene que hacer sus planes”, explicó Said Palao, quien comentó que, al menos por un tiempo, el público los “extrañará”.

Por su parte, Alejandra Baigorria contó que pasará mucho tiempo en Miami para estar con su pareja, pero volverá a Perú para administrar su marca de ropa y para un proyecto televisivo, pero que no es “Esto es guerra”.

“Yo sí voy a tener que estar por acá, irme los fines de semana, ya voy a ver cómo me reparto porque como ustedes saben, mi marca entró a Ripley, a cuatro, y ya nos vamos por los 10, 20 este año, así que estoy full con eso, y también tengo proyectos televisivos para la gente que de repente piensa que no me van a ver. No, sí me van a ver pero ya próximamente lo voy a anunciar qué es, pero es algo diferente”, manifestó.

Fuente: América Televisión

