¡Fuertes declaraciones! Mary Loret de Mola, la madre de Aleska Zambrano, expareja Said Palao, decidió utilizar sus redes sociales para enviarle una fuerte indirecta a Alejandra Baigorria, quien hace algunos días salió a defender a capa y espada la paternidad del chico reality.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la señora compartió el preciso momento en el que Aleska trabajaba desde su computadora y a la vez ayudaba a su pequeña a hacer los deberes escolares.

“Porque a mi nadie me lo cuenta. Yo la veo 24/7 con mi gordita, una súper mamá es. La amo... Ella estudiando y mi hijita trabajando y ayudando, porque a mi me consta que es 24/7 con su hija”, dijo Mary a través de sus historias, haciendo referencia a la misma frase que utilizó Alejandra cuando defendió a Said.

Recordemos que hace algunos días, la popular ‘Rubia de Gamarra’ aseguró que ella era fiel testigo de cómo Palao se entregaba completamente a su pequeña Caeta.

“Eres un padre ejemplar, vi esa conexión bella que tienes con tu hija, como muere ella por ti, y en 8 meses vi todo lo que das por ella, nadie me contó, yo lo vi, y por eso me enamoré de ti”, escribió la guerrera.

