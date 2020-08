Aleska Zambrano Loret de Mola, expareja y madre de la hija de Said Palao, se burló de Macarena Vélez y hasta se animó a revelar que le gusta la pareja que hace su ex y Alejandra Baigorria.

De acuerdo a pantallazos difundidos en Instagram por el portal Instarándula, Aleska se “vaciló” con un meme que llamaba “fingida” a Macarena Vélez.

La expareja de Said Palao le dio “me gusta” a la publicación y comentó “JAJAJAJAJAJA”.

Al respecto, el periodista Samuel Suárez comentó: “Qué tal broncón y se vacila pero de alma. Ella está en su tono, ella está en su tono. Aleska ¿estás celebrando, no?”.

Asimismo, una usuaria escribió a Aleska en Instagram y le preguntó qué opinaba del nuevo “romance” de Siad: “Ahora que Alejandra Baigorria ya va a oficializar su relación con Said, ahora ya no tendrás cólera a Macarena sino a Alejandra”.

“Jamaaaaaassss me encanta”, la corrigió Aleska Zambrano.

Por su parte, Samuel Suárez reveló que las burlas de Aleska se originaron porque ella sufrió mucho por la relación de Said con Macarena Vélez: “Tú te preguntarás por qué Aleska estará tan feliz: es que se la tenía jurada hace tiempo y esto estaba cantado. Yo alguna vez he podido conversar con Aleska y sé, de alguna manera, por lo que a mí me ha contado, todo lo que ha sufrido el tiempo que Said estaba con Maca”.

