La salsera Brunella Torpoco sufrió un atentado que pudo costarle la vida. Un sujeto en moto disparó cinco balas al aire y dos hacia su carro en La Perla, Callao.

Según la salsera, hace un mes, un carro la persiguió, hecho al que no le tomó mucha importancia.

“No he recibido ningún mensaje o advertencia. El mes pasado hubo un carro que me estuvo persiguiendo en la madrugada y para despistarlo me di varias vueltas, y lo dejé pasar”, contó.

Seguidamente, contó cómo ocurrieron los hechos. “Hoy me fui a una reunión a cantar y quería meter mi carro. De pronto, la moto ha estacionado un buen rato ahí y cuando he querido salir para mover mi carro, la moto ha disparado cinco balazos contra el aire y dos contra el auto”.

Además, la salsera dijo estar muy preocupada por su vida y la de su familia. “Me habían dicho que en la salsa hay mafias y que también hay envidia, pero yo he sido buena con todos, por eso no entiendo por qué. Estoy asustada, tengo la cabeza en blanco. Temo por mi familia”.

Brunella Torpoco se ha viendo haciendo muy conocida en el mundo de la salsa y hace poco animó el cumpleaños de la mamá de Jesús Barco, suegra de Melissa Klug.

