Tras las declaraciones de Youna en las que acusó a Samahara de haberle sacado la vuelta, la hija de Melissa Klug decidió pactar una entrevista con Magaly Medina, donde reveló toda su verdad y retó al barbero para que muestre las pruebas de la supuesta infidelidad.

Samahara Lobatón comenzó aclarando que no siente ser más mujer que madre y señalando que por el bien de su hija en el futuro, no desea hablar más del tema y esta será la única entrevista en la que contará su versión: “Yo no voy a hacer un circo de mi vida y soy yo quien tiene que darle estabilidad a mi hija”.

La hija de Melissa Klug además resaltó que ella comenzó a trabajar más por su hija desde que nació y a veces contrata a alguien que la ayude y que el padre de su hija la vea como menos madre, por eso no le parece lógico: “Ustedes me han visto desde que Xianna nació sacándome la mugre para tener bien a mi hija y tener ayuda en casa no me hace menos mujer ni menos madre”.

¿Qué dijo Samahara de Yordy Reyna?

Youna insinuó que Samahara le sacó la vuelta con alguien y Magaly afirmó tener información de que se trataría del futbolista Yordy Reyna y al escuchar el nombre, el barbero no lo descartó, pero quien sí negó todo fue la Lobatón, quien reveló su verdadera relación con el futbolista: “Yo no he tenido ninguna relación, lo conozco de hola y chau, no he tenido nada con nadie y soy una mujer soltera”.

TE PUEDE INTERESAR