Samahara Lobatón confrontó a su mamá Melissa Klug y dijo no entender su decisión de querer tener un sexto hijo. En entrevista para el programa ‘En Boca de Todos’, la joven comentó sobre los deseos de la popular ‘Blanca de Chucuito’ de salir embarazada de su actual novio, Jesús Barco.

Tula Rodríguez le preguntó a Samahara si esta de acuerdo con Melissa Klug, sorprendiendo con su respuesta: “ella puede tomar la decisión que mejor le parezca, si ella quiere tener otro hijo, nosotros encantados, pero la verdad no sé por qué quiere tener más hijos si es recontra difícil”.

Klug aclaró que ella, a diferencia de su hija, sí le “encantaría” tener más hijos a sus 37 años de edad.

“Yo fui mamá joven y mis hijas ahora están grandes, son señoritas, mis hijos son adolescentes y ya no quieren estar con mamá, entonces me siento sola. No sé si sea bueno tener hijos a esta edad, porque ya disfrutaste, ya viviste, no hay edad para ser madre”, agregó.

