La actualmente polémica Melissa Klug, siempre estuvo en las páginas de farándula debido a sus sonados romances con futbolistas del medio. Siendo el primero, Abel Lobatón, con quien tuvo una relación que llegó al matrimonio y a la concepción de 2 hijas que son: Samahara Lobatón y Melissa Lobatón.

Pese a los rumores de que la relación con Abel Lobatón haya terminado por un tercero que en este caso sería Jefferson Farfán, en el programa “En Boca de Todos”, Abel dejó en claro que al él nadie lo atrasó: “Yo no vivía acá, yo iba y venía y definitivamente se va acabando la llama del amor. Uno comete errores cuando es joven... después ella inició su relación con Jefferson, tuvieron sus hijos y fueron felices en su momento”.

Jefferson Farfán

Tuvieron una relación de once años que Melissa Klug terminó, luego de la boda de Yaco Eskenazi y Natalie Vertiz, donde la “Foquita” Farfán, junto con André Carrillo afirmaban estar solteros. La “blanca de Chucuito” en una entrevista con Magaly Medina afirmó el fin de la relación: “Después de este comportamiento inmaduro y la falta de respeto, ya no estamos juntos”, señaló.

DIEGO CHÁVARRI

Ellos tuvieron una relación corta en el 2016, donde ambos terminaron sentados en el sillón rojo del programa “El Valor de la Verdad”, donde al hacerle la pregunta: ¿Has tenido un remenber con Melissa Klug? El botón rojo que anulaba la pregunta y la reemplazaba por otra, fue tocado.

Chávarri dijo en “El valor de la verdad” que con Melissa todo se hacía más complicado luego de que le preguntaran si se le habían cerrado las puertas para poder jugar en Qatar por culpa de Melissa: “No sé si fue él. Al yo estar con ella se volvía más difícil todo. Melissa Klug estuvo conmigo cuando me cerraron las puertas. Nos llegaron muchas cosas al oído. Simplemente todo se ponía súper difícil. Cuando pasó esto, nos llegó muchos comentarios de que todas decían lo mismo, pero yo no lo puedo afirmar. No puedo decir si pudo a haber sido él [Farfán] o no”.

JESUS BARCO

Es su actual pareja con quien luego de un año de relación contraerá matrimonio, ya que el futbolista de Manucci le pidió la mano en plena celebración de aniversario y Melissa Klug lo compartió en sus redes sociales.

