Las sorpresas no se hicieron esperar la última noche de este sábado y es que el público y las concursantes de “Reinas del Show” se sorprendieron al oír la inconfundible canción de la serie animada “Candy Candy”, La “Señito” Gisela Valcarcel comenzó a describir al personaje y a insinuar su parecido con una de las concursantes.

La “Señito”, describió a la protagonista de la canción de esta forma: “Si ustedes quieren alguien que vaya con sus caramelitos, con su canastita de caramelos, esa tiene un nombre, la tranquilidad hecha persona, la de yo no hablo, yo no me meto, yo soy la nueva la de yo soy Isabel Acevedo”.

Gisela reveló que la maquilladora del programa “Reinas del Show” llega primera, pero quien también llega temprano es la ex de Cristian Domínguez y se maquilla a las diez de la mañana para poder estar tranquila en su hueco, sin hablar con nadie a lo que la “Chabelita” contestó: “Lo que pasa es que me gusta planificarme. Por eso me levanto muy temprano”.

Isabel Acevedo logró obtener un 11 en la última gala de “Reinas del Show” y se presentó con la canción “El preso” de Fruko y sus tesos.

¿Quiénes quedaron sentenciadas en Reinas del Show?

Lady Guillen y Melissa Paredes, corren peligro de ser eliminadas al convertirse en las primeras sentenciadas de la gala.

