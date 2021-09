La conductora de “Reinas del Show”, Gisela Valcárcel, aprovechó una trasmisión en vivo en su cuenta de Instagram para referirse a las declaraciones de Christian Domínguez.

Como se recuerda, el líder de la “Gran Orquesta Internacional” ha expresado su incomodidad tras las constantes preguntas y bromas que le hacen en el matinal de América, sobre sus exparejas Isabel Acevedo y Vania Bludau, quiénes ahora son parte del reality de baile.

“Es parte de todo esto, en la televisión no se pregunta más allá... No nos victimicemos, hay una palabra que para mi es la más fuerte: ‘Ay pobrecita o pobrecito’, nadie es pobrecita ni pobrecito, es una palabra tan horrible. Todos somos fuertes, todos podemos salir adelante, todos podemos mejorar”, indicó en un inicio.

Asimismo, la rubia presentadora minimizó las quejas expresadas por el cantante de cumbia.

“El que alguien de televisión considere que lo están molestando, entonces qué tenía que decirle a las personas a las que realmente les hacen leña”, agregó.

Por último, Gisela hizo un meaculpa sobre las veces en las que ha podido ser irrespetuosa con otros.

“Sí, intentamos en GV Producciones ser respetuosos y no pasar la línea, también es cierto que en muchas ocasiones yo a veces lo he pasado, tengo que pedir disculpas, no me gusta ofender a nadie”, sentenció.

