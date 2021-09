Grande fue la preocupación de sus 1.7 millones de seguidores en redes sociales, al ver la historia donde Yiddá Eslava se encuentra echada en el suelo, esperando la llegada de la ambulancia que su esposo Julián Zucchi tuvo que llamar.

Las preguntas de sus seguidores sobre su estado de salud y el qué produjo que se desmaye. Hizo que la exchica reality revele el nombre de su enfermedad: “Es un desmayo producto de algo que yo tengo, es una afección que se llama Migraña Vestibular. ¿Por qué lo publico? Porque me parece importante compartir con ustedes algo que me parece importante compartir con ustedes algo que me ocurrió a mí”, reveló en sus historias de Instagram.

¿Cómo se dio cuenta que tenía esa enfermedad?

Yiddá contó que desde muy pequeña, ella no podía estar en los asientos traseros de un Volkswagen porque le producía náuseas sin razón aparente y no le creían porque pensaban que simplemente no quería ir en la parte de atrás.

Reveló que durante su participación en el programa “Combate”, también sentía esa incomodidad: “Cuando yo por ejemplo estaba en Combate y me metía en ese juego de dar círculos, yo me sentía mal todo el día”. En su siguiente historia, la pareja sentimental de Julian Zucchi confiesa que también sufrió un desmayo en argentina y con apoyo de él, logró llegar al diagnóstico y no quedó en más incertidumbres.

La influencer invitó a todos sus seguidores y seguidoras que le escribieron comentándole que sienten los mismos síntomas, ha pasar por una evaluación médica, ya que el diagnóstico es muy importante.

