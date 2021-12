La influencer Samahara Lobatón se presentó este miércoles 1 de diciembre de 2021 en el programa ‘Magaly TV, La Firme’ donde aprovechó para referirse a Jesús Barco, actual prometido de su madre Melissa Klug.

La exchica reality de Combate no solo llenó de elogios al joven futbolista, sino que confesó que tanto ella como sus hermanas Gianella Marquina y Melissa Lobatón lo quieren mucho y esperan con ansias la boda de su mamá.

“Jesús es un tipo A1, nunca me voy a cansar de decirlo, hasta ella se lo digo, él es un hombre A1. Tal vez es porque no lo vemos como pareja nosotras (sus hermanas y ella), pero lo defendemos a él, olvídate. A1 ese hombre, nunca me cansaré de decirlo”, comentó en un inicio.

Al ser consultada por Magaly si ella y sus hermanas estuvieron detrás de la pedida de mano del deportista a la ‘Blanca de Chucuito’, la joven madre confirmó la noticia y agregó lo siguiente.

“Por supuesto, nosotras queremos que ellos se casen, ya ahorita”.

