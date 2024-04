Salen a la luz nuevos detalles de la pelea de Samahara Lobatón y Bryan Torres tras las imágenes que mostró ‘Amor y Fuego’ donde la hija de Melissa Klug tira las cosas del salsero por la ventana.

Anoche en ‘Magaly TV: La Firme’, la ‘Urraca’ decidió comentar sobre la polémica pelea de la pareja y considera que deberían separarse por el nivel de violencia a la que han llegado.

“ Le tira los zapatos por la ventana, uno de los zapatos sabemos que le cayó en la cabeza a la mamá de Bryan, entonces ya la situación ha llegado a punto de violencia que creo que lo mejor para esta pareja es que ya no esté junta ”, manifestó Medina.

Bryan Torres explica por qué Samahara Lobatón le gritó ‘infeliz’ y aclara: “No la he golpeado”

Bryan Torres habló en el programa de Magaly Medina tras protagonizar una fuerte pelea con Samahara Lobatón. La ‘Urraca’ le consultó al cantante por qué la influencer le gritó: “La porquería que me haces cada vez que me tocas, infeliz”.

El examigo de Jefferson Farfán asegura que no estaba viviendo desde hace 3 semanas en su casa y solo fue el viernes 19 de abril a su domicilio porque su madre se iba a quedar.

“Yo no la he golpeado, ese día estuvo presente mi mamá, la nana y su hija. Su papá estuvo en la videollamada todo el tiempo y es testigo que nunca ocurrió nada de eso, su papá me dijo vete y me fui”, sostuvo Torres.

