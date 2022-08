El tiktoker George Rubin que dejó en evidencia Samahara Lobatón por la zapatillas ‘bamba’ que utiliza, decidió ratificarse en sus comentarios y, nuevamente, dejó por los suelos a la hija de Melissa Klug.

Recordemos que la influencer quiso ningunear al experto en prendas de marca, al señalar que si ella puede gastar 40 mil soles en una fiesta para su hija, tranquilamente puede comprarse zapatillas de las marcas más caras.

George Rubin fue entrevistado por las cámaras de ‘Magaly TV La Firme’ y volvió a criticar a Samahara, quien se lució en sus redes sociales con unas Alexander McQueen pero en imitación.

“Las zapatillas no concuerdan y los pasadores tampoco, esas zapatillas en bamba. No es bamba, es bambaza”, dijo el TikToker.

También revisó otro calzado de la hija de Melissa Klug. “La verdad que esa marca de zapatillas no existe, quisieron hacer un híbrido entre unas running y una zapatilla de vestir y eso no existe, quisieron hacer una imitación de dos modelos y no les salió bien”, comentó el especialista.

MIRA: Samahara Lobatón reaparece con su hija en redes tras fuertes críticas por presumir fiesta de 40 mil soles

Y no solo Samahara, Melissa Klug también quedó al descubierto al mostrar un calzado de Dior, muy parecidas a unas zapatillas que tiene Jefferson Farfán. Según George Rubín, las zapatillas de la ‘Chalaca’ son recontra bamba y las de la Foquita sí son originales y podrían costar hasta 25 mil dólares.

“Esas son las Jordan 1 Dior. Solo salieron dos mil pares a la venta y todos los pares están numerados. Las de Melissa no tienen esa calidad, se nota que la han hecho a máquina”, comentó.

Las zapatilla bamba de Jossmery Toledo y Melissa Paredes

Aparentemente, Jossmery Toledo también es caserita de las zapatillas de dudosa procedencia. Ella se mostró en Instagram con unas zapatillas moradas supuestamente Jordan.

“Son totalmente bamba, se ve mal, se ven raro. Jordan nunca hizo esa pose. Las Jordan cuestan en promedio entre 400 y 500 dólares, pero esa réplica no creo que pase de 300 soles”, dijo George Rubín.

Melissa Paredes también se pasó tacaña con unas zapatillas amarillas Fila ‘bamba’.

“Son fake, todas las Fila Raptor 2 tienen que tener en la lengueta el logo de Fila en blanco y esas no tienen, por eso se notan que son réplicas. No son tan caras, en outlet en Estados Unidos pueden llegar a costar 40 dólares no había necesidad de comprar réplicas”, aseguró.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO