La influencer Samahara Lobatón y su hija pasaron la Navidad en la casa de Melissa Klug. Esta vez no estuvieron acompañadas de Jonathan Horna, mejor conocido como Youna, pareja de Samahara.

A través de Instagram, Samahara Lobatón compartió fotos y videos de su celebración navideña al lado de su madre, Melissa Klug, Jesús Barco y todos sus hermanos: Gianella, Melissa, Adriano y Jeremy.

Foto: Instagram Melissa Klug

Al ver las imágenes, algunos usuarios criticaron a Samahara Lobatón por decidir que su hija pase la Navidad con su familia y no con su papá: “Sería mas bonito que le pase con su papá tambien, el año pasado fue igual, debe dar prioridad a tu esposo que a tu familia”, afirmó una usuaria.

Sin embargo, Samahara Lobatón defendió su decisión y aseguró que su pequeña siempre ha pasado Navidad con su papá, pero esta vez decidieron pasarla con Melissa Klug.

“Todos los años la he pasado con mi familia, Youna, Xianna y yo, este año es una excepción!! Si no es tu vida es mejor no comentar porque no sabes nada de mi vida en 4 paredes”, respondió Samahara Lobatón.

Foto: captura Instagram @sam_lobaton_klug

