Este 25 de noviembre de 2022, durante el programa Amor y fuego, Rodrigo González y Gigi Mitre dieron su opinión después del cruce de palabras que Melissa Klug tuvo con Brunella Horna cuando le preguntó sobre su pareja, el futbolista Jesús Barco.

Y es que según ‘Peluchín’, las palabras de la ‘blanca de Chucuito’ dejan entrever que algo pasó entre Brunella Horna y Jesús Barco en el pasado: “La parte donde le ha dicho ‘eso será cuando tú lo conociste, no yo’, ¿no sentiste que ahí de repente (...) no te parece -o es una idea, un sexto torcido, muy torcido, como que Melissa Klug sabe que entre el Barco y la Brunella en algún momento se han conocido, qué se yo?”.

“No necesariamente que pasó algo, pero de repente porque Brunella es del norte, la gente del norte... se pueden haber conocido”, dijo Gigi Mitre. “Brunella se quedó como que... miren ese cruce, miren esa... como que descolocó Brunella, no se esperó ese contragolpe y como que no sabía cómo disimular, entonces yo no sé por qué se puso así”, comentó Rodrigo González.

“Yo creo que podría ser lo tuyo, puede ser fácilmente, son jóvenes, del norte”, opinó Gigi Mitre. “Que Melissa sabe algo, que el Barco le ha contado algo y se lo ha hecho saber así (a Brunella)”, insistió Rodrigo González.

Sin embargo, Gigi Mitre señaló que el tema podría ir por chismes de fútbol, ya que la familia de César Acuña es dueña del equipo César Vallejo: “Brunella ya sabe la respuesta de lo que está preguntando y quiere saber si Melissa se lo corrobora o tiene otra versión. Acuérdate que Richard es del César Vallejo, el César Vallejo es un equipo del norte, de Trujillo, es el rival de Mannucci, entonces ella sabe esa información más que cualquiera, para mí por ahí va, Brunella sabe (...) yo más me inclino porque se saben los chismes que hay dentro de los futbolistas, los rumores, lo que pasó y no, y solamente quería estar segura o saber cuál es la versión de Melissa Klug, que tiene Melissa Klug”.

