Rodrigo González y Gigi Mitre entrevistaron a John Kelvin en el programa Amor y fuego este 24 de noviembre de 2022. Durante la conversación, ‘Peluchín’ afirmó que no cree en la versión del cantante ni en su arrepentimiento.

Todo empezó cuando Rodrigo González preguntó a John Kelvin si le gustaría que, al crecer, alguna de sus hijas se encuentren a un hombre como él. Por más extraño que parezca, John Kelvin dejó entrever que sí, pues aseguró que no es una mala persona.

Además, luego que John Kelvin admitió que no le pidió disculpas a Dalia Durán en su canción porque su todavía esposa seguía hablando de la agresión en televisión, ‘Peluchín’ aseguró que un verdadero creyente de Dios no reaccionaría así y menos sabiendo que él casi mata a la madre de sus hijos.

Rodrigo González: ¿Cuántas hijas tienes?

John Kelvin: Yo tengo 3 hijas, con ella 2.

Rodrigo González: ¿Te gustaría que en el futuro, alguna de tus hijas salga con un hombre como tú?

John Kelvin: Yo no me considero un mal hombre, Rodrigo, yo me considero un buen hijo y me considero un buen padre. ¿Que me equivoqué? Sí, me equivoqué, y esta lección de vida es para que mis hijos sepan qué es lo correcto en la vida, lo que no deben de hacer.

Rodrigo González: Pero Dalia tiene a sus papás en Cuba, imagínate el papel de ellos, imagínate que tu hija esté atravesando por algo así, vive en Perú, tú eres cubano y su esposo le ha hecho lo que tú le has hecho.

John Kelvin: Yo me imagino que sus padres no la han pasado nada bien, al igual que los míos.

Rodrigo González: Claro, porque como hablas del perdón a tu mamá, del perdón a tus hijos y a Dalia ni la mencionas y dices que la cárcel... prácticamente me has descrito una sesión de Ayahuasca ¿no? Entonces yo no te veo que hayas salido sanado (...) ni siquiera la incluiste en el perdón. Entonces dices una cosa y haces otra, pareces un político en campaña, no te creo.

John Kelvin: Cuando yo creé la canción, la canción decía ‘pido perdón a mi esposa, a mi madre y a mis hijos’. Esa es la canción cuando recién la pude componer. Ahí va mi respuesta: cuando yo veo que ella sigue y sigue y sigue hablando, porque seguía, seguía, seguía, veía en los medios por aquí y por allá, yo agarré y dije ‘voy a hacer esto (eliminarla de la canción)’.

Rodrigo González: (Dijiste) ‘voy a quitarla’ (...) ¿tú crees que si una persona realmente ha visto a Dios, se ha visto a sí mismo y sabe que ha hecho mal (...) lo que yo ya saqué como lección no depende de la respuesta del otro (...) tú casi la matas, tú no estás para darte el lujo ni el privilegio de ir tanteando para ver hasta dónde llego y a ver si la incluyo en mi último hit, o sea ¿qué hay que tener en la cabeza para reaccionar así y que nosotros te digamos ‘ah, John, fue por eso’? No, no me nace decirte eso, me pareces un falso.

John Kelvin: Rodrigo, yo estoy aquí y yo no pretendo tampoco venir a que tú me creas lo que yo te digo.

Rodrigo González: Estás hablando conmigo y yo tampoco puedo poner lo que yo pienso en boca de los televidentes. Yo no te creo.

