John Kelvin se presentó este 24 de noviembre EN VIVO en el programa ‘Amor y Fuego’ y reveló detalles inéditos de lo que pasó la noche del 5 de julio del 2021 cuando golpeó salvajemente a Dalia Durán.

Según las primeras pesquisas, el cumbiambero estaba bajo los efectos de sustancias toxicológicas cuando fue detenido por las autoridades luego de que la cubana lo denunciar por violencia física y sexual.

John Kelvin recordó que el examen toxicológico que se le practicó arrojó que había consumido cocaína y otras drogas; sin embargo, él niega ser consumidor de sustancias prohibidas y revela lo que ocurrió el día que masacró a Dalia Durán.

“Ese día estuve con dos chicas. Se habían metido debajo de la lengua un ácido transparente, que tiene un nombre y que sale en el examen. Yo las besé a las dos ese día y esa noche estuve con ellas dos. Salió cocaína y otra droga más, lo metieron en el trago el polvo (de cocaína), yo no sabía que tenía esa sustancia”, narró en conversación con Rodrigo González y Gigi Mitre.

El cantante dijo que solo ha tenido problemas con el alcohol por no saber controlarse “porque me llevaba a frustraciones, ira, cólera, me refugiaba en el alcohol y estaba mal. No soy un alcohólico, tomaba todo un sábado, algo así, en la cárcel nunca tomé”.

TE PUEDE INTERESAR