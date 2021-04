Samahara Lobatón Klug y su hija Xianna de seis meses se convirtieron en las protagonistas de una tierna sesión de fotos por el Día de la Madre.

La influencer decidió adelantarse a esta celebración y a través de su cuenta de Instagram compartió con su seguidores el detrás de cámaras de la emotiva sesión fotográfica.

“Hemos venido al estudios de Mari para hacer una sesión por el Día de la madre y miren estas bellezas que tiene por aquí para Xianna”, posteó la hija de Melissa Klug en sus historias.

Samahara Lobatón sobre su relación con Youna

Samahara Lobatón estuvo como invitada en ‘En boca de todos’, donde no pudo evitar ser consultada sobre su actual relación con Youna, el padre de su pequeña Xianna. Y es que la hija de Melissa Klug aseguró que no se ha reconciliado sentimentalmente con el joven, pero sí llevan una buena relación de padres.

“Yo no puedo decir que él es mal padre porque todos los días pasa tiempo con su hija. Y para que no se sorprendan, yo planeo seguir viajando con mi hija, y no creo que Youna quiera perderse viajes con su hija, encantes seguiremos viajando como familia”, aseguró en el programa de América.

