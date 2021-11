¡Fuertes declaraciones! Samahara Lobatón estuvo de invitada especial en “En boca de todos”, junto a su ahora pareja y padre de su hija, Youna, con quien habría decidido retomar su relación sentimental tras una serie de denuncias por maltrato físico y psicológico.

Y es que la segunda hija de Melissa Klug, confesó ante las cámaras de televisión, que fue el propio barbero quien tuvo más iniciativa para poder reconciliarse como pareja.

“En realidad yo soy honesta, como él siempre me dice, es de mujer reconocer que estos últimos meses, ha sido él, el que le ha puesto más punche a la relación, porque él quería recuperar a su familia”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la joven influencer también aprovechó la oportunidad para destacar la labor de padre que tiene Youna con su pequeña Xianna.

“Al ver que quiere a su familia, que me ama a mi, ama a su hija, como siempre lo he dicho y no me voy a cansar de decirlo, Youna es un excelente padre, más allá de lo que nosotros tengamos como relación, yo me saco el sombrero por él”, agregó.

“Se encarga de su hija, la baña, le cambia el pañal, la hace dormir... Estemos o no, cumple su rol. Yo tengo amigas que tienen hijos y que los papás no hacen absolutamente nada, y Youna, de verdad se ha tomado su rol como padre con los pantalones bien puestos”, finalizó diciendo.

