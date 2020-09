Samahara Lobatón se convirtió en la protagonista de varias noticias en los últimos días debido a la reconciliación con su madre Melissa Klug, que tuvo encuentro oficial en su baby shower, donde también se reunió con todos sus hermanos.

Y es que la joven madre primeriza utilizó sus redes sociales para compartir fotografías de lo que fue este encuentro, junto a reflexiones sobre la vida y sobre convertirse en madre a tan temprana edad.

“Xianna, eres el amor más bonito y perfecto que tengo. Es inexplicable lo que siento por ti, cada patadita de amor que me das me llenan el alma de una forma inexplicable, estoy enamorada y aún no nos hemos visto cara a cara”, comenzó escribiendo la hija del exfutbolista Abel Lobatón.

“Por algo pasan las cosas, siempre dicen eso, pues hoy puedo decidir que sí es cierto. Soy una mujer con metas cortas y largas bien puestas, estoy cumpliendo todo lo que me propuse para ti antes de que llegues, para que te sientas orgullosa de tu mamá”, agregó.

Asimismo, Samahara asegura que pese a ser joven, tiene toda la fortaleza para poder criar a su bebé. “Porque sí soy chibola como dicen, pero una chibola que se puso bien los pantalones y está logrando todo por su familia. Te amo mi amor, te estoy esperando”, finalizó.

