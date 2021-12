Samahara Lobatón preocupó a sus seguidores al mostrar una fotografía de su pequeña Xianna con algunas vías intravenosas. En la imagen se observa a la menor siendo atendida por su tía, Melissa Lobatón Klug.

La hija de Melissa Klug respondió a los mensaje de sus seguidores, quienes querían saber qué le pasó a la bebé. Según explicó, Xianna estuvo internado por una infección que, finalmente, pudo superar.

“Las redes sociales no siempre muestran toda nuestra vida, Xianna estuvo internada en octubre por una fuerte infección pero ella es una guerrera. Gracias a Dios se pudo controlar y todo está bien”, aclaró en su cuenta de Instagram.

Samahara resaltó que su hija se encuentra con buena salud. “No se asusten chicas, fue hace meses Xianna está super bien”.

Samahara Lobatón revela por qué decidió regresar con Youna

Durante la entrevista con Magaly Medina, la joven influencer confesó por qué decidió reconciliarse con Youna luego que ambos protagonizaran episodios de violencia, situación que los llevó a decidir separarse.

“Hace seis meses, Youna viene ‘remándola’, como se dice, para tener a su familia de nuevo. Si bien es cierto fuimos papás muy jóvenes, y yo embarazada con las hormonas revueltas, tuvimos bastantes problemas y decidimos separarnos, pero veo que él ama a mi hija. Es un papá”, sostuvo la exchica reality.

“Él se comprometió con su hija. Conoce a su hija de pies a cabeza, la hace dormir, o sea, nunca en mi vida mi papá me ha hecho dormir a mí, nunca me ha bañado, nunca me ha cambiado”, acotó.

