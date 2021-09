La expareja de Samahara Lobatón, Jonathan Horna, mejor conocido como ‘Youna’, reveló que se sometió a una cirugía estética.

A través de Instagram, el barbero contó que “hace un tiempo” venía contemplando la idea de realizarse una lipomarcación masculina. Finalmente, acudió con el doctor de Samahara Lobatón para operarse.

“Sobre la operación y mi recuperación, ya llevo 6 horas que acabo de salir de la intervención”, reveló Youna, quien aseguró que se encuentra bien después de la cirugía.

“Me siento muy bien, la tecnología que usa el doctor Fong para operar es top, creo que es una de las mejores. No me siento con dolor, no me siento muy fastidiado, me siento en excelente estado, me siento muy recuperado”.

Asimismo, el padre de la pequeña Xianna aseguró que jamás se imaginó que iba a lucir tan bien con esta cirugía: “Estoy muy feliz por los resultados, jamás pensé quedar así, tan bien”.

Fuente: Instagram @flockogram

TE PUEDE INTERESAR