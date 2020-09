Samahara Lobatón estuvo enlazada con el programa “En boca de todos”, donde fue consultada sobre varios temas. Uno de ellos fue sobre el actual romance que estaría viviendo su madre Melissa Klug con el futbolista Jesús Barco.

El encargado de hacer esa candente pregunta fue el conductor Ricardo Rondón, quien le consultó a la joven ’influencer’ si conocía al deportista. “Yo no opino de la vida sentimental de nadie. No, no lo conozco todavía”, manifestó.

Recordemos que en varias oportunidades, la chalaca reveló que Jesús Barco y ella eran amigos desde hace años cuando ambos vivían en Chucuito, Callao. Incluso, la mejor amiga de Melissa, Evelyn Vela, también confirmó esta información.

Por otra parte, Samahara confesó que extraña mucho a su mamá y a sus hermanos, y espera que pronto puedan juntarse para disfrutar los momentos con su pequeña Xianna.

“En verdad estoy tranquila, feliz, definitivamente extraño a mis hermanas, a mi mama, pero sé que es por nuestro bien. Intento tener comunicación con ellos, pero es lo que me ha tocado vivir este año, así que asumirlo con fuerza, porque ya llega un angelito”, expresó.

“En verdad un bebito tiene que darte la fuerza para salir adelante y darle lo mejor que puedas, tanto en su crecimiento, estabilidad emocional, como en lo material. Es una de las metas que tengo con Youna, que a Xianna no le tenga que faltar absolutamente nada. Sé que somos jóvenes, pero nos hemos puesto bien los pantalones”, finalizó diciendo.

