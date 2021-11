Samahara Lobatón y Youna estuvieron como invitados en el programa “En boca de todos”, donde decidieron revelar en exclusiva, detalles inéditos de lo que habría sido su reciente reconciliación.

Y es que la joven influencer no pudo evitar ser consultada sobre la complicada relación que tendría su madre, Melissa Klug, con el barbero, tras la denuncia por maltrato físico y psicológico que realizó hace algunos meses atrás.

“Sé que en algún momento ellos se van a tener que sentar a conversar, vamos a juntarnos como familia, porque acá hay un bien común que es Xianna. Mi mamá babea por ella y no creo que ella no quiera la felicidad de su nieta. No se ha dado la oportunidad de que ellos puedan conversar”, comenzó diciendo Samahara.

Frente a ello, Youna no fue ajeno y aseguró que sí espera en algún momento conversar con la popular ‘Blanca de Chucuito’ para solucionar los problemas y llevar una relación amena por el bien de su hija Xianna.

“Es que nosotros la pasamos bien. Todo lo que sale son especulaciones, cosas súper erróneas, porque el baby shower, primer mes, primer año de mi hija, está su mamá ahí, está mi mamá ahí, la familia en general y compartimos de la mejor manera”, expresó.

“No hay malas caras, no hay faltas de respeto... No somos mejores amigos, yo no voy a desayunar con la señora o conversamos, pero una falta de respeto jamás ha habido. Si se puede mejorar la relación en algún momento, sería bueno... Porque sí, nosotros tuvimos un error por inmadurez que se hizo público, y entiendo por ambas partes, su mamá, como mi mamá, que hayan estado molestas”, finalizó.

