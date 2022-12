Dos dosis de ubicaína. Samuel Suárez no pudo evitar las burlas y el raje en contra del ‘Activador’, quien en historias de ‘Instagram’, se burló de la prensa que habla de él, olvidando que es porque tiene de pareja a Melissa Paredes.

“El ‘Activador’ se pone en pose de Melissa, yo entiendo que Melissa es mediática por sus relaciones”, de esta forma, Samuel Suárez intentó ubicar al bailarín, quien usó sus redes sociales para asegurar que le dan risa los titulares que lo incluyen y que visitará a un psicólogo.

Samuel Suárez no tuvo piedad al afirmar que sin Melissa Paredes, el bailarín no sería conocido en ningún lado: “Papito, ubícate, porque si no fuera por Melissa nadie hablaría de ti, pasas a segundo plano y pasamos a hablar con quién saldría luego Melissa, así es”, añadiendo que si termina con la exesposa del ‘Gato’ Cuba, nadie se acordaría de él.

