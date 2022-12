Durante las últimas horas, Rodrigo Cuba, causó polémica en sus fans, al revelar que no le gustaba el ceviche, causando asombro en más de uno, incluso en Samuel Suárez, quien lapidó al futbolista e intentó explicar por qué no era de su gusto.

“¿Qué gato no come pescado?, explíquenme, por favor, cómo hace este hombre”, de esta forma, Samuel Suárez decidió preguntarle a sus fans si apoyaban o no al futbolista y esto produjo que Rodrigo Cuba, le hable al conductor de ‘Instarandula’, para confesarle que sí intentó que le guste este platillo: “El mismo ‘Gato’ Cuba me escribió para contarme que había probado el ceviche de muchas formas, pero no le agarró el gusto, pero ha intentado”.

Con un poco de humor e ironía, Samuel Suárez, afirmó que al ‘Gato’ Cuba no le gustaría el ceviche, porque solo habría probado la sazón de Melissa Paredes, quien, a simple vista, no parece tener dotes para la cocina: “Qué habrás probado, el ceviche que hizo la Meli, como que Melissa Paredes no tiene pinta de que cocine delicioso, debe tener más miedo de que sus uñas se maltraten”.

TE PUEDE INTERESAR